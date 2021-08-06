Трамп раскритиковал американских футболисток за бронзу на Олимпиаде

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал американских футболисток, которые получили бронзовую медаль, заняв третье место на Олимпийских играх. Его слова приводит The Independent.

«Если бы наша футбольная команда, которой управляет радикальная группа маньяков-леваков, не была бы так погружена в социальные вопросы, она бы выиграла золотую медаль, а не бронзу. Когда думаешь только о политике, проигрываешь. А в нашей футбольной команде было именно так», — подчеркнул экс-глава Белого дома.

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Трамп посетовал, что в команде было мало патриотов и посоветовал заменить «наемников» гражданами, которые любят свою страну. Он также порекомендовал спортсменам больше уважать США и гимн страны.

Бывший лидер выразил свое мнение и в адрес «женщины с пурпурными волосами» — футболистки Меган Рапино. По его словам, она играла ужасно и слишком много думала не о своей работе, а о «левой радикальной политике».

Ранее Трамп, выступая на митинге в Аризоне, раскритиковал Олимпийские игры из-за участия трансгендеров в женских спортивных состязаниях. Экс-президент уверен, что люди хотят видеть спортсменов и смотреть состязания, но не участие мужчин в женских соревнованиях. Он добавил, что это нарушает права женщин.

