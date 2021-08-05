Украинская легкоатлетка призналась в стыде за свою страну

Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова призналась в стыде за свою страну после выступления на Олимпийских играх в Токио. Ее слова приводит «Обозреватель».

Спортсменка обратила внимание на то, что самостоятельно готовилась к Играм, подбирая себе команду из тренеров и массажистов, когда для иностранцев все вопросы решают федерации. «Они по этому поводу даже не задумываются, за них все это делает научный подход — это немножко может объяснить сегодняшнее место. Никого не обвиняю, это правда жизни такова», — заявила она.

На Олимпийских играх в Токио Рыжикова участвовала в беге на дистанции 400 метров с барьерами. Украинка пробилась в финал, где заняла пятое место. Еще одна украинка Виктория Ткачук расположилась на шестой строчке. Победительницей стала американка Сидни Маклафлин, установившая мировой рекорд. Второе место заняла другая американка Далила Мухаммад, а третье — представительница Нидерландов Фемке Бол.

Олимпийские игры продлятся до 8 августа.

