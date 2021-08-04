Американская бегунья установила мировой рекорд на Олимпиаде в Токио

Американская бегунья Сидни Маклафлин завоевала золотую медаль в беге на 400 метров с барьерами на Олимпийских играх в Токио, установив мировой рекорд. Об этом сообщает NBC News.

21-летняя победительница преодолела дистанцию за 51,46 секунды, при этом побив собственное предыдущее достижение (51,90), установленное в июне на турнире в США. Серебро досталось американке Далайле Мухаммад (51,58). Бронзу получила легкоатлетка из Нидерландов Фемке Бол (52,03).

В 2019 году Маклафлин стала чемпионкой мира в эстафете 4х400 метров и серебряным призером турнира на дистанции 400 метров с барьерами. 31-летняя Мухаммад является олимпийской чемпионкой 2016 года, а также двукратной чемпионкой мира 2019 года.