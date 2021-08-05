Российский борец рассказал об укусах соперника в финале Олимпиады

Российский борец вольного стиля Заур Угуев рассказал об укусах индийца Кумара Рави в финальном поединке на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По словам спортсмена, это произошло в момент, когда он взял оппонента за голову. «Но это мелочи, ерунда. Я сказал судье, что он кусается, показал кровь на руке», — добавил Угуев.

Россиянин отметил, что противостоять атакующему сопернику всегда сложно. Он также признался, что на Играх настраивался только на золотую медаль, но пока в полной мере не осознал, что произошло.

Поединок Угуева с Рави прошел ранее 5 августа. Россиянин одержал победу со счетом 7:4 и завоевал золотую медаль, которая стала для сборной России 16-й на Играх в Токио.

Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса и завершатся 8 августа.