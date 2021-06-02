Олимпийский чемпион Алексей Ягудин объяснил отсутствие сексуальности в современном фигурном катании. Слова спортсмена прозвучали в ролике «50 вопросов. Спорт» на видеосервисе PREMIER.

Ягудин посчитал, что сложная техническая программа современных фигуристок не позволяет им раскрыть хореографию и сексуальность. «Секс связан не с девчонками, которым по 15-16 лет, а с правилами, так как раньше у фигуристов действительно было больше возможностей изобразить мини-спектакль на льду», — заявил он.

В декабре 2018 года бывший фигурист, а ныне тренер Александр Жулин выразил мнение, что на взрослом уровне должны соревноваться спортсменки старше 17 лет. Он заявил, что интереснее смотреть, «когда соревнуется не подростковое население, а фигуристки со сформировавшимися женственными частями тела, на которые мужчинам приятно взглянуть».

По существующим правилам фигурного катания соревноваться на взрослом уровне могут спортсменки, достигшие 15-летнего возраста. Под руководством Тутберидзе олимпийскими чемпионками стали на тот момент 15-летние Юлия Липницкая и Алина Загитова. Сейчас в ее группе состоят чемпионка мира Анна Щербакова (17 лет), бронзовый призер чемпионата Европы Александра Трусова (16 лет) и двукратная чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева (15 лет).

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