Уткин обвинил Тутберидзе в лишении фигурного катания груди и попы

Спортивный журналист Василий Уткин высказался о современном женском фигурном катании в России. Его слова приводит Sports.ru.

Уткин обвинил тренера Этери Тутберидзе, в чьей группе выступают юные фигуристки, в отрицательном влиянии на эстетику этого вида спорта. «Из него исчезли грудь и попа. Ведь у Тутберидзе катаются подростки. Я не спорю о том, правильно это или нет. Но для меня фигурное катание без груди и попы не так прекрасно, как с ними», — заявил журналист.

В 2018 году Александр Жулин выразил мнение, что на взрослом уровне должны соревноваться спортсменки старше 17 лет. Он заявил, что ему интересно смотреть женское фигурное катание, «когда соревнуется не подростковое население, а фигуристки со сформировавшимися женственными частями тела, на которые мужчинам приятно взглянуть».

По существующим правилам фигурного катания соревноваться на взрослом уровне могут спортсменки, достигшие 15-летнего возраста. Под руководством Тутберидзе олимпийскими чемпионками стали на тот момент 15-летние Юлия Липницкая и Алина Загитова. Сейчас в ее группе состоят двукратная чемпионка России Анна Щербакова (16 лет) и двукратная чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева (14 лет).

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