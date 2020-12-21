Российский тренер рассказал о продавших душу дьяволу ученицах Тутберидзе

Российский тренер Сергей Добрин рассказал о методах работы Этери Тутберидзе. Его слова приводит «Спорт уик-энд».

«Чтобы добиться признания Этери Георгиевны и выдержать конкуренцию, нужно продать душу дьяволу. С нормальной жизнью такая работа несовместима», — заявил Добрин. Он назвал Тутберидзе великим тренером, которая идеально организовала работу и подобрала команду.

Тренер вспомнил о неудачном просмотре юной фигуристки в группу. «Этери Георгиевна говорила: "Она должна сама научиться". За две недели она не освоила сложные прыжки, и ей было сказано "до свидания". Не подействовали даже слезы мамы», — поделился подробностями Добрин.

Методы Тутберидзе неоднократно подвергались критике. Так, летом 2020-го японский Elle включил Тутберидзе в список самых «токсичных» тренеров в мире и посчитал, что после занятий в ее группе спортсменки страдают от психологических проблем.

В качестве тренера Тутберидзе подготовила олимпийскую чемпионку Юлию Липницкую, двукратную чемпионку мира и серебряную медалистку Олимпиады Евгению Медведеву, олимпийскую чемпионку и чемпионку мира Алину Загитову и других спортсменок.