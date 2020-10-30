Ученица Тутберидзе рассказала о характере тренера

Российская фигуристка Софья Акатьева рассказала о характере тренера Этери Тутберидзе. Ее слова приводит ТАСС.

Акатьева посчитала, что Тутберидзе не строгий, а справедливый тренер. «Она любит то, чем занимается. Она дает советы, чтобы ты исправил ошибку. То есть она не начинает ругаться. Наоборот — говорит спокойно, старается всячески поддержать», — поделилась подробностями 13-летняя ученица Тутберидзе. Она добавила, что с таким тренером она добьется больших результатов.

Акатьева тренируется у Тутберидзе с 2017 года. В текущем сезона она завоевала два золота на внутрироссийских юниорских турнирах. В арсенале фигуристки четверной тулуп и тройной аксель.

Летом прошлого года другая ученица Тутберидзе, олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о характере тренера. Она заявила, что ценит специалиста за стойкий характер и женственность.