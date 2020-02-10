Тарасова сравнила юных фигуристок со зверями и объяснилась

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова объяснила, почему сравнила юных российских фигуристок со зверями. Ее слова приводит РИА Новости.

Тарасова посчитала, что спортсменки обладают такой же колоссальной выносливостью как и животные. «Я не вижу в исполнении девочек не то, что следа усталости, я вижу только то, что человек откатал половину программы и после этого прибавил. Этот максимальный уровень катания — он был у всех», — заявила она.

Комментарий тренера относился к выступлению фигуристок на чемпионате России среди юниоров в Саранске. В женском одиночном катании золото завоевала Камила Валиева, серебро — Софья Акатьева, а бронзу — Дарья Усачева. Все три спортсменки являются воспитанницами Этери Тутберидзе.

В конце января спортивный директор Федерации фигурного катания Германии Удо Денсдорф рассказал о риске, который несет спорту триумф юных российских фигуристок. Он посчитал, что россиянки показывают детское катание, и их скорый уход из спорта похож на работу фабрики.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



