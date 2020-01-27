Тарасова отчитала возмущенных победой российских фигуристок немцев

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отчитала возмущенных победой российских фигуристок представителей Федерации фигурного катания Германии. Ее слова приводит Sport24.

Тарасова посчитала, что немецким специалистам следует сосредоточиться на выступлении собственных спортсменок. «Если возраст разделят, то им будет еще хуже. Они будут проигрывать во всех возрастах. С большим перевесом. Зависть — это большой грех! И надо об этом помнить!» — заявила она.

Ранее 27 января спортивный директор Федерации фигурного катания Германии Удо Денсдорф рассказал о риске, который несет спорту триумф юных российских фигуристок на чемпионате Европы. Он посчитал, что россиянки показывают детское катание, и их скорый уход из спорта похож на работу фабрики.

Российские фигуристки заняли весь пьедестал почета на чемпионате Европы. Победу одержала 16-летняя Алена Косторная, второе место заняла 15-летняя Анна Щербакова. Александре Трусовой, замкнувшей тройку лидеров, 15 лет. Все они являются воспитанницами тренера Этери Тутберидзе.

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