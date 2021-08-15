Тарасова рассказала о последствиях появления трансгендеров в фигурном катании

Татьяна Тарасова о спортсменах-трансгендерах: «Это никак не отразится на фигурном катании»

У появления спортсменов-трансегндеров в фигурном катании не будет никаких последствий. Об этом ТАСС заявила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Специалист рассказала, что решения о допуске таких атлетов к соревнованиям уже появились во многих видах спорта. «Трансгендеры есть, и они будут жить, как и все люди, поэтому будут участвовать в соревнованиях, на заводах работать», — заявила Тарасова.

13 августа похожее мнение высказал двукратный олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков. Россиянин отметил, что трансгендеры не будут иметь преимущества перед обычными спортсменами.

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал правила для желающих участвовать в соревнованиях под его эгидой трансгендеров 13 августа. В организации допустили переход из женского в мужское фигурное катание при определенных результатах анализов на тестостерон.