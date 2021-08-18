Слуцкая отреагировала на возможное появление трансгендеров в фигурном катании

Ирина Слуцкая о трансгендерах в фигурном катании: «Удивительно, не правда ли?»

Призер Олимпиады Ирина Слуцкая отреагировала на возможное появление в фигурном катании спортсменов-трансгендеров. Россиянка высказалась в Instagram.

Она призналась, что новость о допуске таких атлетов к соревнованиям ее удивила. «Любовался ты красивым мужским катанием, а завтра этот же любимчик уже твой соперник. Удивительно, не правда ли?» — заявила Слуцкая. Спортсменка также добавила, что появление мужской художественной гимнастики было цветочками.

О мужчинах в художественной гимнастике Слуцкая высказалась в конце июля. Она заявила, что каждый человек вправе заниматься тем видом спорта, которым хочет.

Международный союз конькобежцев (ISU) создал правила для желающих участвовать в соревнованиях под его эгидой трансгендеров 13 августа. В организации допустили переход из женского в мужское фигурное катание при определенных результатах анализов на тестостерон.