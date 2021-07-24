Призер Олимпиады по фигурному катанию Ирина Слуцкая высказалась о мужчинах в художественной гимнастике. Соответствующий пост доступен в ее Instagram.

Слуцкая посчитала, что каждый человек вправе заниматься тем видом спорта, которым хочет. Она признала, что это не всегда может смотреться привычно, приведя в пример испанского гимнаста Кристофера Бенитеса. «Если есть мужчины, готовые демонстрировать свою растяжку в обтягивающих костюмах со стразами, пусть. Наверняка у них найдутся поклонники. Но, если честно, у меня это вызывает некоторые вопросы», — призналась бывшая фигуристка.

21 июля олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка высмеяла выступление Бенитеса. По ее мнению, художественная гимнастика — «прекрасный женский вид спорта, и в нем нет места мужчинам». «Мои дети никогда не увидят такое и не будут считать, что это норма», — заявила она. Ее позицию раскритиковали четырехкратные чемпионы мира в танцах на льду Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.

В январе 2021 года мужчины впервые приняли участие в первенстве России по художественной гимнастике. Спортсмены продемонстрировали акробатические элементы, упражнения с булавой, скакалкой, двумя кольцами и палкой.

Ирина Слуцкая — бронзовая призерка Игр в Турине и серебряная призерка Олимпиады в Солт-Лейк-Сити. После завершения спортивной карьеры она ушла в политику.