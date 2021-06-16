Гимнастка Солдатова рассказала об отношении к алкоголю после завершения карьеры

Бывшая российская гимнастка Александра Солдатова рассказала об отношении к алкоголю. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Спортсменка отметила, что за время профессиональной карьеры ни разу не пробовала спиртосодержащие напитки. Гимнастка добавила, что после ухода из спорта пробовала вино и ром, но на торжествах все сводится к тому, что она только держит бокал во время тоста, «и он весь вечер остается полным».

Солдатова рассказала, что ни разу не бывала в ночных клубах, о чем не жалеет. При этом 23-летняя россиянка призналась, что посещала некоторые известные бары Санкт-Петербурга.

В декабре прошлого года Солдатова объявила о завершении карьеры. В активе спортсменки четыре золотые медали чемпионата мира и три победы на первенстве Европы по художественной гимнастике.