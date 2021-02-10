Видео гимнастки Солдатовой из ванны вызвало вопросы у фанатов

Российская гимнастка Александра Солдатова выложила в Instagram видео из ванны, чем вызвала вопросы у пользователей сети.

22-летняя спортсменка, почти полностью покрытая пеной, пожелала подписчикам хорошего вечера и заявила, что будет отдыхать. Пользователей удивило видео, на котором она тянет стопы. «Как интересно гнутся стопы. Не думал, что это возможно», «Вау, вот это бицепс на икрах», «Как это можно растянуть стопу, чтобы она была в одну линию? Страшно представить», — написали фанаты гимнастки.

В декабре прошлого года Солдатова объявила о завершении карьеры. Она заявила, что «достигла того, о чем не могла мечтать в детстве». В ноябре спортсменка призналась, что страдала булимией, и сравнила пережитое с адом.

В активе Солдатовой четыре золотые медали чемпионата мира, а также три победы на первенстве Европы.