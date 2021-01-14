Фото гимнастки Солдатовой в обтягивающем костюме вызвало недоумение у фанатов

Фото российской гимнастки Александры Солдатовой в обтягивающем костюме вызвало недоумение у фанатов. Снимок доступен в ее Instagram-аккаунте.

Спортсменка сфотографировала себя в зеркале в раздевалке фитнес-клуба. «По многочисленным просьбам оставлю это фото в ленте», — написала она.

Некоторых пользователей удивила длина ног Солдатовой. «Где заканчиваются эти ноги?», «Ой что за ножки!», «Это потому что Ким Кардашьян подобное выложила? Тут значительно лучше, чем у Ким», — заметили они в комментариях.

3 января Солдатова показала, какие сообщения она получает от некоторых пользователей после завершения карьеры. Так, один из юзеров пообещал ей «кару до конца дней».

О завершении карьеры Солдатова объявила 24 декабря 2020 года. 22-летняя спортсменка заявила, что «достигла того, о чем не могла мечтать в детстве». В ноябре спортсменка призналась, что страдала булимией. Солдатова сравнила пережитое с адом. Гимнастка не выступала на крупных турнирах с 2019 года.

В активе Солдатовой четыре золотые медали чемпионата мира, а также три победы на первенстве Европы.