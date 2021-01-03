Гимнастке Солдатовой после завершения карьеры пообещали «кару до конца дней»

Российская гимнастка Александра Солдатова в Instagram-сторис показала, какие сообщения она получает от некоторых пользователей после завершения карьеры.

Гимнастка опубликовала скриншот из личной переписки с фанатом. «Всевышний будет наказывать тебя до конца твоих дней! Все, что ждет тебя в жизни, — это обман, предательство и ложь. Этим он будет наполнять твою жизнь, этим он будет тебя карать!» — пообещал юзер.

Солдатова заметила, что позитивных сообщений больше, чем негативных. «Люблю вас! Я получаю колоссальное тепло от каждого!» — заключила спортсменка.

О завершении карьеры Солдатова объявила 24 декабря 2020 года. 22-летняя спортсменка заявила, что «достигла того, о чем не могла мечтать в детстве».

В ноябре спортсменка призналась, что страдала булимией. Солдатова сравнила пережитое с адом. Гимнастка не выступала на крупных турнирах с 2019 года.

В активе Солдатовой четыре золотые медали чемпионата мира, а также три победы на первенстве Европы.