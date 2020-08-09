Спорт
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Силовики начали разгон протестующих в Минске
В центре Минска прогремели взрывы
Стрельба по протестующим в Минске попала на видео
Протестующих в Минске начали разгонять водометами
США отрепетировали прорыв ПВО России
Силовики в Минске пошли на штурм баррикад
Белорусские силовики отказались подавлять акции протеста в трех городах
В белорусском городе власти вступили в переговоры с протестующими
Белорусы толпой побили ОМОНовцев
Новости партнеров

Гимнастка Солдатова удивила фанатов «резиновыми костями»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Российская гимнастка Александра Солдатова восхитила фанатов фотографиями с тренировки. Снимки доступны в ее Instagram.

Спортсменка опубликовала три фотографии из зала. На двух из них она выполняет элементы на гибкость. «Хорошо как. На тренировке», — подписала публикацию гимнастка.

Хорошо как☺️ на тренировке)

Фото опубликовано @soldy21

Пользователи сети удивились способностям Солдатовой. «Как же ты все это делаешь? Тебе не больно?», «Интересно, сколько раз бы я спину поломал, если бы попытался повторить?», «У нее резиновые кости», — написали они под фотографиями.

В июне 2020-го Солдатова выложила в Instagram видео, на котором показала несколько упражнений на растяжку, но ее кот отвлек внимание пользователей сети. «Котейка смотрит так внимательно, словно тренер», — отреагировал один из юзеров.

В активе Солдатовой четыре золотые медали чемпионата мира, а также три победы на первенстве Европы по художественной гимнастике. На данный момент она приостановила профессиональную карьеру.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Кот отвлек внимание от упражнений гимнастки Солдатовой и стал любимцем фанатов
Гимнастка Солдатова решила пугать соседей шпагатом в стиле Ван Дамма
Гимнастка Солдатова рассказала об отношениях с хоккеистом Капризовым
Другие материалы рубрики
Спорт08:56 9 августа

В пасти зверя

Великан из UFC разгромил русского Удава Олейника. Что пошло не так?
23:03 9 августа

«Локомотив» продлил контракт с замеченным пьяным за два дня до матча футболистом

22:26 9 августа

«Спартак» пообещал отказаться от участия в РПЛ

21:59 9 августа

«Спартак» пропустил гол на 90-й минуте и упустил победу в РПЛ

Спорт00:02 6 августа
Аманда Бирд

«У меня были тяжелые, темные времена»

Олимпийская чемпионка была секс-символом мирового спорта. Ее едва не убили депрессия и наркотики
20:55 9 августа

Шарапова показала тренировку по боксу и возмутила пользователей сети

19:47 9 августа

«Спартак» сообщил о травме Кокорина

18:51 9 августа

Футболистов «Локомотива» заметили на вечеринке с алкоголем за два дня до матча

Спорт00:02 2 августа
Вячеслав Лемешев

«Я ненавидел СССР, но там создавали монстров ринга»

Советский боксер удивил американцев нокаутами и стал звездой в 23 года. Почему он умер молодым?
17:41 9 августа

«Зенит» отреагировал на обвинения в допинговых махинациях

16:26 9 августа

Украинское телевидение вновь отказалось показывать бой Олейника

14:51 9 августа

Родченков обвинил «Зенит» в допинговых махинациях

Россия
Анна ПавликоваЧлены «Нового величия» получили до 7 лет тюрьмы
Их признали виновными в попытке свержения власти. Защита считает дело провокацией спецслужб
«Мусорная» история
Как на Руси и в период СССР обращались с отходами
Все материалы
Мир
Захарова назвала задержание россиян в Белоруссии иностранной провокацией
Российский капитан судна с селитрой в Бейруте назвал версии взрыва
В Китае рассказали о появлении нового смертельного вируса
«Их кожа лентами свисала до земли»
75 лет назад США сбросили атомные бомбы на Японию. Выжившие до сих пор помнят ужас тех дней
Россия раскритиковала борьбу Трампа с TikTok
Профессор из халифата
Самый опасный террорист мира: что известно о Разрушителе — новом главе «Исламского государства»?
Все материалы
Бывший СССР
ЦИК обновил данные экзитполов на выборах президента Белоруссии
Выборы в Белоруссии закончились протестами и столкновениями с ОМОНом
Белорусы не верят в победу Лукашенко. По всей стране люди вышли на улицы
Белорусы толпой побили ОМОНовцев
«Почему Россия нас не защитит?»
Танки против людей, бомбежки и разрушенные города — 12 лет назад Грузия напала на Южную Осетию
По всей Белоруссии начались акции протеста
«Запад списал Лукашенко»
После выборов Белоруссию ждут большие потрясения. Кто на самом деле готовит в стране переворот?
В Минске начались задержания в очередях у избиркомов
Все материалы
Экономика
Российские аборигены призвали Маска бойкотировать российскую компанию
Падение титана
Доллар десятилетиями доминировал в мировой экономике. Почему его господству приходит конец?
Россиян предупредили о росте цен на мясо
Слушая ваше дыхание
Российские дороги хотят избавить от пьяных водителей. Помогут ли тут хитрые замки и запах перегара?
Россияне нашли замену банковским вкладам
Промо
Точки над «i»
Крупнейший банк России получил престижную международную премию
«Роснефть» опровергла обвинения в связях с событиями в Белоруссии
Все материалы
Силовые структуры
Кровавые хризантемы
Жестокая банда в 2000-х занималась грабежами и убийствами. Ее главарь приходил к жертвам с цветами
Цели номер один
Главные контртеррористические операции СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
«Для меня это незаживающая рана»
25 лет назад в Кандагаре захватили российский Ил-76. Пилот самолета рассказал историю плена и побега
«Завалил мента — уважуха»
Как бывший оперативник угрозыска попал на зону и выстроил отношения с уголовниками
Все материалы
Наука и техника
«Роскосмос» забрал свой брак обратно
«Средняя Азия была чужой землей»
Как русские, туркмены и чеченцы вместе сражались против советской власти
США испытали «предупреждающее Россию» оружие
Это другое
Новый дизайн, высокая цена и 5G: что известно об iPhone 12
США показали удар гиперзвуковым C-HGB
Умирающий от голода ребенок в больнице Самары. 1921-1923 гг.«О них велели забыть»
Кто спасал русских людей от голодной смерти, пока коммунисты боролись за власть
SpaceX испытала лунный корабль
Все материалы
Спорт
ЦСКА одержал победу в первом матче нового сезона РПЛ
Аманда Бирд«У меня были тяжелые, темные времена»
Олимпийская чемпионка была секс-символом мирового спорта. Ее едва не убили депрессия и наркотики
«Ювентус» уволил главного тренера после вылета из Лиги чемпионов
Вячеслав Лемешев«Я ненавидел СССР, но там создавали монстров ринга»
Советский боксер удивил американцев нокаутами и стал звездой в 23 года. Почему он умер молодым?
Фанат назвал «быдлом» гендиректора «Локомотива» и получил ответ
Петр Ян«Приходилось драться, чтобы копейки заработать»
Российский чемпион UFC Петр Ян — о суровой юности, легендарных соперниках и неожиданной популярности
Глава UFC рассказал о переговорах с Мэйуэзером
Все материалы
Культура
Садальский заявил о смерти «Современника»
Группа «Ласковый май»«Любая обезьяна может срифмовать кеды и полукеды»
Ветеран русского рока — о лихих 90-х, голимой попсе и уважении к Кобзону
Рэпер 50 Cent предложил жюри «Эмми» поцеловать его «черную задницу»
«Я устал от болезненных игр»
Секс сквозь ссоры, бунт на танцполе и корова с синтезатором: главные клипы месяца
Популярный кей-поп-певец насмерть сбил человека
Борис Моисеев в составе трио «Экспрессия»Фламинго — розовый, луна — голубая
Борис Моисеев, наглые девицы и, конечно, Вася: кто развлекал россиян, пока танки громили Белый дом
Угрожавшего Tekashi 6ix9ine 26-летнего рэпера застрелили на улице
Все материалы
Интернет и СМИ
Симоньян раскрыла секрет своего похудения
«Ты заслуживаешь смерти»
Белого националиста-пранкера возненавидел весь мир. Почему в России у него появилась армия фанатов?
В Минске задержали стрингеров RT
«У людей вообще нет шансов»
 
Японцы поспорили из-за Курил
Ведущий BBC уволился из-за расистского слова в репортаже
Большая игра
Популярную соцсеть поймали на слежке за знаменитостями. Чем это грозит обычным пользователям?
Все материалы
Ценности
Появившаяся в мини-платье депутат вызвала гнев корейцев
«Король для бедных»
Как правитель Марокко скупает дворцы и роскошные автомобили, пока его народ голодает
Врач назвал имена звезд с внешностью мечты россиянок
«У нас девушке в приданое покупают спальню»
Согласие отца, разбитые тарелки и роскошный пир: грузинские свадьбы глазами невест
В Италии решили защититься от коронавируса методом времен эпидемии чумы
Утонули в красоте
Как женщины десятилетиями сражались за право раздеваться на пляже наравне с мужчинами
Новый макияж Кейт Миддлтон с маской на лице привлек внимание фанатов
Все материалы
Путешествия
Названы способы снять дешевое жилье для отдыха в Крыму
Деньги на ветер
Хрустальные вазы, мрамор и золотые троны: как принцы и миллиардеры отдыхают в частных самолетах
Российская стюардесса скопировала образ Анджелины Джоли и впечатлила подписчиков
Россияне массово хлынули в Абхазию после открытия границ
Что происходит на курортах республики и чем ей грозит резкий наплыв отдыхающих?
Бегающие по пляжу на российском курорте крысы попали на видео
Названа дата открытия Черногории для россиян
«У нас кипели страсти»
Первая любовь, дискотеки и приключения после отбоя: как отдыхали советские дети в пионерлагерях
Все материалы
Из жизни
Живот женщины раздулся до аномальных размеров из-за загадочной болезни
Выглядящая на 30 лет 60-летняя женщина раскрыла секрет «вечной молодости»
«Я стоял без связи в чужой стране и не понимал, что делать»
История россиянина, который в 17 лет переехал в Китай
Брат Меган Маркл раскрыл подробности ее отношений с отцом
Крис Кремерс и Лисанн ФронПуть в один конец
Две девушки внезапно пропали в джунглях. Их загадочная смерть годами остается тайной
Драка женщин из-за социальной дистанции попала на видео
«Со временем крыша начинает ехать»
История россиянки о жизни в Польше
Все материалы
Новый Nissan Note попался фотошпионам за два месяца до премьеры
Видео: как оживить правительственный лимузин СССР
Можно ли превратить советский Майбах ГАЗ-14 «Чайка» в сверкающую ласточку за один день?
Дизайн кроссовера Chery удивил поразительным сходством с Hyundai Santa Fe
Меховая машина-собака выезжает в город
Видео: машина-собака из России: как ее мыть, водить и заработать на ней 8 штрафов за вечер?
Новый Mercedes-AMG GLE 63 форсировали до 920 лошадиных сил и 1150 Нм
25 автомобилей-бестселлеров России
Самые продаваемые новые машины июля 2020 года
К 80-летию Jeep выпустят спецверсию пикапа Gladiator
Все материалы
Дом
«Лучшими арендаторами были наркоманы»
Россиянин устал от шумных соседей. Как он смог от них избавиться и не нарушить закон?
«Альтернатива сносу есть»
Как в России решили спасти хрущевские пятиэтажки от реновации
Ломать и строить
Россияне возненавидели свои квартиры за время карантина. Что не так с жильем в стране?
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
Двойной форсаж
В России решили строить дороги еще быстрее. Как это поможет экономике?
Жертва обстоятельств
На спасение российской экономики нужны деньги. На чем страна может сэкономить?
«Страшно вспоминать»
Советскую медицину считали лучшей в мире. Но так ли это было на самом деле?
На дорожку
Расходы на стройки собираются увеличить. Как это поможет россиянам?
Все материалы