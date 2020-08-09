Гимнастка Солдатова удивила фанатов «резиновыми костями»

Российская гимнастка Александра Солдатова восхитила фанатов фотографиями с тренировки. Снимки доступны в ее Instagram.

Спортсменка опубликовала три фотографии из зала. На двух из них она выполняет элементы на гибкость. «Хорошо как. На тренировке», — подписала публикацию гимнастка.

Хорошо как☺️ на тренировке) Фото опубликовано @soldy21

Пользователи сети удивились способностям Солдатовой. «Как же ты все это делаешь? Тебе не больно?», «Интересно, сколько раз бы я спину поломал, если бы попытался повторить?», «У нее резиновые кости», — написали они под фотографиями.

В июне 2020-го Солдатова выложила в Instagram видео, на котором показала несколько упражнений на растяжку, но ее кот отвлек внимание пользователей сети. «Котейка смотрит так внимательно, словно тренер», — отреагировал один из юзеров.

В активе Солдатовой четыре золотые медали чемпионата мира, а также три победы на первенстве Европы по художественной гимнастике. На данный момент она приостановила профессиональную карьеру.