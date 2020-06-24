Кот отвлек внимание от упражнений гимнастки Солдатовой и стал любимцем фанатов

Российская гимнастка Александра Солдатова выложила в Instagram видео, на котором показала несколько упражнений на растяжку, но ее кот отвлек внимание пользователей сети.

22-летняя спортсменка продемонстрировала несколько трюков на подоконнике, подписав пост словами: «Снова мы с котейкой». Домашнее животное стало любимцем фанатов. «Потрясающая пара! Просто великолепны», «Как же мне нравится этот грациозный котик», «Котейка смотрит так внимательно, словно тренер», — писали юзеры.

В активе Солдатовой четыре золотые медали чемпионата мира, а также три победы на первенстве Европы по художественной гимнастике. На данный момент она приостановила профессиональную карьеру.

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