Гимнастка Солдатова рассказала об отношениях с хоккеистом Капризовым

Российская гимнастка Александра Солдатова прокомментировала слухи о романе с хоккеистом ЦСКА Кириллом Капризовым. Об этом сообщает РИА Новости.

Спортсменка отметила, что познакомилась с форвардом столичной команды в 2015 году, и у них никогда не было никаких отношений кроме дружеских. Россиянка также отметила, что давно не общалась с игроком.

2 мая гимнастка попросила болельщиков не задавать ей вопросов о личной жизни. По ее словам, слишком много подписчиков спрашивают, есть ли у нее молодой человек.

В активе 21-летней россиянки четыре золотые медали чемпионата мира, а также три победы на первенстве Европы по художественной гимнастике. На данный момент она приостановила профессиональную карьеру.

23-летний Капризов — победитель Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане и бронзовый призер первенства планеты-2019.

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