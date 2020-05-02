Гимнастку Солдатову разозлили вопросы о наличии молодого человека

Российская гимнастка Александра Солдатова попросила болельщиков не задавать ей вопросы о личной жизни. Об этом спортсменка написала в сториз своего Instagram-аккаунта.

По ее словам, слишком много подписчиков спрашивают, есть ли у нее молодой человек. Солдатова отметила, что не понимает, зачем фанатам эта информация. Спортсменка также сказала, что фраза «счастье любит тишину» полностью описывает ее личную жизнь.

В активе 21-летней россиянки четыре золотые медали на мировых первенствах. На данный момент она приостановила профессиональную карьеру.

9 февраля Солдатова призналась, что последние несколько лет страдала булимией. За несколько дней до этого спортсменку госпитализировали. СМИ сообщали о том, что гимнастка пыталась покончить с собой, но россиянка опровергла эту версию.

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