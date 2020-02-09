Гимнастка Солдатова рассказала об «очень страшной болезни»

Российская гимнастка Александра Солдатова призналась, что страдает булимией. Об этом сообщает ТАСС.

«Более двух лет я болею булимией, это очень страшная болезнь. Когда рассказала это своему тренеру, то плакала, беседа продлилась несколько часов», — поделилась спортсменка. Она добавила, что диагноз мешал ей полноценно тренироваться.

6 февраля Telegram-канал Baza сообщил о попытке спортсменки покончить с собой. Солдатова позднее опровергла данную версию. По ее словам, она порезалась ножом во время приготовления завтрака. Также с опровержением выступила и тренер спортсменки Анна Дьяченко.

21-летняя Солдатова входит в состав сборной России по художественной гимнастике. Она является трехкратной чемпионкой мира в командном зачете (2014, 2015, 2018 годы) и чемпионкой мира в упражнениях с лентой (2018 год). На ее счету также три золота первенств Европы и одна победа на чемпионате России.

Булимию относят к психическим болезням. Она характеризуется расстройством пищевого поведения.

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