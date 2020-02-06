Гимнастка Солдатова опровергла информацию о попытке покончить с собой

Российская гимнастка, четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова в Instagram опровергла информацию о попытке покончить с собой.

Солдатова назвала сообщения СМИ ложными. Она рассказала, что утром 5 февраля готовила себе завтрак и порезалась острым ножом. После этого спортсменка решила обратиться за помощью к медикам.

О попытке Солдатовой покончить с собой ранее 6 февраля сообщило издание Baza. Она была госпитализирована с глубокими ранами на левой руке. Отмечалось, что спортсменка сама обратилась к медикам после случившегося, так как испугалась последствий своего поступка.

21-летняя Солдатова входит в состав сборной России. Она является трехкратной чемпионкой мира в командном зачете (2014, 2015, 2018) и чемпионкой мира в упражнениях с лентой (2018). На счету спортсменки также три золота первенств Европы и одна победа на чемпионате России.

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