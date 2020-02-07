Попавшая в больницу гимнастка Солдатова рассказала о «моральном ужасе»

Российская гимнастка Александра Солдатова заявила, что испытала «моральный ужас» из-за ситуации, которая возникла на фоне слухов о ее попытке покончить с собой. Пост она опубликовала в Instagram.

По мнению Солдатовой, ситуация вышла за границы нормы. Она еще раз напомнила, что всего лишь порезалась ножом, когда готовила завтрак. По пути на тренировку спортсменка решила заехать в больницу, чтобы врачи обработали рану. В итоге СМИ опубликовали информацию о том, что она хотела совершить самоубийство.

«Я пережила моральный ужас за эти два дня», — заявила Солдатова, призвала поклонников не верить тому, что появляется в прессе, и выразила надежду на то, что все пострадавшие в этой ситуации вскоре придут в себя.

О том, что Солдатова попала в больницу, стало известно 5 февраля. Издание Baza сообщило, что она пыталась покончить с собой. Telegram-канал Mash уточнял, что гимнастка вызвала врачей, испугавшись последствий своего поступка.

Солдатова позднее заявила, что никакой попытки суицида не было. Она рассказала, что утром 5 февраля готовила завтрак и порезала руки ножом. Информацию о попытке самоубийства также опровергла личный тренер спортсменки Анна Дьяченко. Она заверила, что Солдатову выпишут 7 февраля.

21-летняя Солдатова входит в состав сборной России по художественной гимнастике. Она является трехкратной чемпионкой мира в командном зачете (2014, 2015, 2018 годы) и чемпионкой мира в упражнениях с лентой (2018 год). На счету спортсменки также три золота первенств Европы и одна победа на чемпионате России.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!