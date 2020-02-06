Тренер прояснила ситуацию с «пытавшейся покончить с собой» гимнасткой Солдатовой

Личный тренер чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Солдатовой Анна Дьяченко прояснила ситуацию, возникшую после публикации новости о попытке спортсменки покончить с собой. Слова специалиста приводит ТАСС.

Дьяченко посетила Солдатову в больнице. «Никакой попытки суицида не было», — заверила тренер, отметив, что ее подопечная находится в нормальном состоянии и будет выписана уже 7 февраля.

Ранее сама гимнастка выложила пост в Instagram, в котором опровергла информацию о том, что она пыталась покончить с собой. Солдатова рассказала, что утром 5 февраля готовила себе завтрак и порезалась острым ножом.

Первым о произошедшем со спортсменкой сообщил Telegram-канал Baza. Mash уточнял, что Солдатова испугалась последствий своего поступка и сама обратилась к медикам. Она была доставлена в больницу с глубокими ранами на руке.

21-летняя Солдатова входит в состав сборной России. Она является трехкратной чемпионкой мира в командном зачете (2014, 2015, 2018 годы) и чемпионкой мира в упражнениях с лентой (2018 год). На счету спортсменки также три золота первенств Европы и одна победа на чемпионате России.

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