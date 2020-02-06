Тренер гимнастки Солдатовой отреагировала на ее попытку покончить с собой

Тренер российской гимнастки Александры Солдатовой Анна Дьяченко рассказала, что не знала о попытке самоубийства спортсменки. Слова специалиста приводит «Р-Спорт».

«Я не знаю об этом факте. Вчера утром [5 февраля] Саша звонила из больницы, сказала, что сдает анализы и чтобы я не волновалась. То, что я слышу сейчас, для меня это такой же шок, как и для всех», — сказала Дьяченко.

Позднее в интервью телеканалу «360» тренер заявила, что ее ученица не пыталась покончить с собой, а попала в больницу с небольшим недомоганием. При этом, Telegram-канал 360tv.ru уточняет, что Дьяченко находится в медучреждении вместе с Солдатовой.

О попытке самоубийства 21-летней Солдатовой стало известно ранее 6 февраля. По информации Telegram-канала Mash, спортсменка сама обратилась в Морозовскую больницу в Москве. Медики обнаружили на ее левой руке глубокие раны. После этого было принято решение ее госпитализировать.

Солдатова входит в состав сборной России. Она является трехкратной чемпионкой мира в командном зачете (2014, 2015, 2018) и чемпионкой мира в упражнениях с лентой (2018). На счету спортсменки также три золота первенств Европы и одна победа на чемпионате России.

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