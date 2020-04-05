Российская гимнастка показала домашнюю тренировку и «пугающую» часть тела

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Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова в сторис своего Instagram-аккаунта показала домашнюю тренировку, а также указала на особенности строения своего тела.

Солдатова рассказала, что левые локоть и колено у нее выгибаются лучше, чем правые. «На выступлениях этого, конечно, не видно», — описала спортсменка. Кроме того, Солдатова рассказала, что ее левый локоть — это часть тела, которая часто пугает людей.

21-летняя россиянка в феврале приостановила карьеру. В последние два года она страдает булимией.

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