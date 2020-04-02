Стали известны подробности заражения на базе с сотней российских спортсменов

В учебно-тренировочном центре «Новогорск», в котором на карантине были закрыты 122 российских спортсмена, зафиксировано два случая заражения коронавирусом. Об этом принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК сообщила заслуженный тренер по художественной гимнастике Ирина Винер.

«Заразился спортсмен из команды по спортивной гимнастике», — сказала Винер, добавив, что заболел также один из тренеров. Она не уточнила, в какой команде работал специалист.

Винер поведала, что ее гимнастки жили на базе в Химках уже давно. «У нас все было в порядке. Но к нам присоединились люди, жившие в пансионате "Озеро Круглое", они не сдавали анализы», — сказала тренер. Тренер заявила, что команда по художественной гимнастике останется в «Новогорске», пока не закончится карантин.

Ранее агентству ТАСС стало известно, что в тренировочном центре заболел один спортсмен. Команды срочно покидают «Новогорск». Подробностей источник агентства не сообщил.

По последним данным, в России зафиксировано 3 548 случаев заражения коронавирусом. Из них 30 человек умерли. 30 марта в Москве, Подмосковье и ряде других регионов России вступил в силу всеобщий режим изоляции, запрещающий гражданам покидать жилище без веских причин.

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