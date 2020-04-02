Один из 122 закрытых в Подмосковье спортсменов заразился коронавирусом

Один из российских спортсменов, находящийся на тренировочной базе «Новогорск» в подмосковных Химках, заразился коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

Центр был закрыт на карантин в связи с распространением инфекции, в общей сложности в нем находились 122 спортсмена. Сейчас они срочно покидают «Новогорск», рассказал источник агентства.

По последним данным, в России зафиксировано 3 548 случаев заражения коронавирусом. Из них 30 человек умерли. 30 марта в Москве, Подмосковье и ряде других регионов России вступил в силу всеобщий режим изоляции, запрещающий гражданам покидать жилище без веских причин.

В мире, в том числе в России, отменены или перенесены практически все спортивные соревнования. 1 апреля стало известно, что футбольные турниры на территории страны не возобновятся как минимум до 31 мая. Досрочно был завершен сезон в Континентальной хоккейной лиге.

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