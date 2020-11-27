Гимнастка Солдатова рассказала о пережитом аду

Российская гимнастка Александра Солдатова в своем Instagram рассказала о том, как страдала булимией.

Спортсменка отметила, что пережила ад, так как испытывала серьезные эмоциональные страдания. Кроме того, она два года скрывала от всех свои проблемы, что только усугубило их. «Не надо молчать. Говорите со своими близкими, говорите, что с вами не так! Даже если вам кажется, что это бред и что никто не поймет», — добавила Солдатова.

В активе Солдатовой четыре золотые медали чемпионата мира, а также три победы на первенстве Европы по художественной гимнастике. На данный момент она приостановила профессиональную карьеру.

Булимию относят к психическим болезням. Она характеризуется расстройством пищевого поведения.