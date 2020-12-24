Гимнастка Солдатова ушла из спорта

Российская гимнастка Александра Солдатова объявила о том, что ушла из спорта. Об этом сообщает ТАСС.

22-летняя спортсменка заявила, что «достигла того, о чем не могла мечтать в детстве». Солдатова провела в художественной гимнастике 16 лет.

В ноябре спортсменка рассказала о том, что страдала булимией. Солдатова сравнила пережитое с адом. Гимнастка не выступала на крупных турнирах с 2019 года. Осенью 2019-го она участвовала в Кубке вызова в Португалии. Во время соревнований ей стало плохо: Солдатова потеряла сознание. Ее исключили из состава сборной страны. Позднее россиянка приостановила карьеру.

В активе Солдатовой четыре золотые медали чемпионата мира, а также три победы на первенстве Европы по художественной гимнастике. Россиянка тренировалась под руководством Ирины Винер-Усмановой.