Гимнастка Солдатова взволновала поклонников фото в коротких шортах

Российская гимнастка Александра Солдатова взволновала поклонников фотографией в коротких шортах. Снимок она опубликовала в Instagram.

«Море, море... край бездонный», — написала спортсменка. На фото Александра сидит на пляже. Где именно сделан снимок, не уточняется.

Пользователи оставили десятки восторженных комментариев к публикации. «Самая красивая спортсменка », — написал yri6076. «Какие ножки», — добавил dmitry_aleksandrovich73. «Ну вот же она. Невероятно безупречно совершенно сексуальная красота, мисс очарование, звездочка, мечта, идеальная», — отметил mikha6193.

В декабре прошлого года Солдатова объявила о завершении карьеры. В активе спортсменки четыре золотые медали чемпионата мира, а также три победы на первенстве Европы по художественной гимнастике.