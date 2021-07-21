Навка показала выступление мужчин в художественной гимнастике и высмеяла его

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка в Instagram показала выступление мужчин в художественной гимнастике и высмеяла увиденное.

Навка заявила, что художественная гимнастика — прекрасный женский вид спорта, и в нем нет места мужчинам. «Мои дети никогда не увидят такое и не будут считать, что это норма. Кто же вырастет в западном обществе с такими тенденциями?! Куда заведет их этот путь? И почему-то я уверена, что в итоге их ждет тупик...» — написала она.

На видео, выложенным Навкой, были кадры с первого Кубка Короля по художественной гимнастике среди мужчин в 2019 году. Соревнования проходили в испанском городе Гвадалахара. Свою программу демонстрировал Кристофер Бенитес.

В январе 2021 года мужчины впервые приняли участие в первенстве России по художественной гимнастике. Спортсмены продемонстрировали акробатические элементы, а также упражнения с булавой, скакалкой, двумя кольцами и палкой.