Навка показала архивные фото в облегающем леопардовом платье

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка в Instagram показала архивные фотографии в облегающем леопардовом платье.

Навка рассказала о выступлении на Олимпийских играх 2006 года в Турине, где она в дуэте с Романом Костомаровым завоевала золотые медали. Она вспомнила, как после обязательного танца лидировала итальянская пара, однако ошибка партнера в оригинальном танце позволила россиянам выйти на первое место. «Красивая хореография, грация, пластика, и огонь в глазах — это все о нашем оригинальном танце!» — написала бывшая спортсменка.

Фото опубликовано @tatiana_navka

Навка и Костомаров стали олимпийскими чемпионами 2006 года, а также двукратными чемпионами мира и трехкратными чемпионами Европы. В 2015 году фигуристка вышла замуж за пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. У пары есть дочь. По словам фигуристки, после замужества она начала получать больше внимания общественности.