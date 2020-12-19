Навка рассказала о знакомстве и семейной жизни с Песковым

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка рассказала о знакомстве и семейной жизни с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым. Ее слова приводит «КП».

Навка заявила, что Песков не знал о ее карьере фигуристки. «Я до сих пор не знаю, правда это или нет. Говорит, не знал я, думал, что ты девушка с обложки или из телевизора, которая рекламирует краску для волос. Сейчас он ходит на все мои спектакли, гордится мной. И поддерживает в сложные моменты», — рассказала она.

Фигуристка добавила, что дома Песков любящий и понимающий человек. «Потрясающий отец. Он любит заниматься хозяйством. Классический русский мужик. Он может все, у него золотые руки. Он знает, что и где лежит», — описала мужа она.

Дмитрий Песков и Татьяна Навка поженились летом 2015 года. Годом ранее у пары родилась дочь. По словам фигуристки, после замужества она начала получать больше внимания общественности.

Фигуристка вместе с Романом Костомаровым завоевала золото на Олимпиаде 2006 года в танцах на льду. Также она является двукратной чемпионкой мира.

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