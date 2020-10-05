Дочь Навки и Пескова завоевала медаль на турнире по фигурному катанию

Дочь олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки и пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Надежда завоевала медаль на турнире по фигурному катанию. Об этом в Instagram рассказала мать девочки.

Шестилетняя Надежда приняла участие в детских соревнованиях в Подмосковье и заняла третье место в своей возрастной группе. «Мы стремимся к первому месту! Так что продолжаем тренировки, закаляем характер и волю к победе! Мотивация получена, цель видим, работаем и еще раз работаем», — написала Навка.

Летом 2019-го фигуристка рассказала об изменениях в жизни после того, как она вышла замуж за Пескова. Она добавила, что стала больше работать, начала получать больше внимания общественности.

Дмитрий Песков и Татьяна Навка поженились летом 2015 года. Годом ранее у пары родилась дочь.

Фигуристка вместе с Романом Костомаровым завоевала золото на Олимпиаде 2006 года в танцах на льду. Также она является двукратной чемпионкой мира.