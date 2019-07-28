Спорт
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Фиорентина
Флоренция, Италия
Матч окончен
1:2
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Международный кубок чемпионов
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Матч окончен
1:2
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Международный кубок чемпионов
Динамо М
Москва
Матч окончен
2:0
Урал
Екатеринбург
Россия - Премьер-Лига • 3-й тур
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Матч окончен
3:7
Атлетико М
Мадрид, Испания
Международный кубок чемпионов
ПСЖ
Париж, Франция
Матч окончен
1:1
(5 : 6)
5 : 6
Интер М
Милан, Италия
Товарищеские матчи (клубы)
Тамбов
Тамбов
Матч окончен
2:0
Спартак М
Москва
Россия - Премьер-Лига • 3-й тур
Краснодар
Краснодар
Матч окончен
3:0
Сочи
Сочи
Россия - Премьер-Лига • 3-й тур
Последние новости
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
Соседям принца Гарри и Меган Маркл запретили с ними разговаривать
Два самолета США провели разведку у Крыма
Минобороны опубликовало уникальные фотографии известных российских флотоводцев
Названы дата и место встречи Путина с Макроном
Режиссер нового «Короля Льва» спрятал в фильме одну «настоящую» сцену
Назван мотив жестокого убийства российской блогерши
Ученые объяснили жару в Европе и холод в России
Украинцев разозлила фотография Зеленского на пляже
Новости партнеров

Навка рассказала об изменениях в жизни после замужества

Перейти в «Мою Ленту»
Дмитрий Песков и Татьяна Навка

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка рассказала об изменениях в жизни после того, как она вышла замуж за пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Ее слова приводит «АиФ».

Навка заявила, что ее внутреннее состояние и стиль жизни после замужества не поменялись. Она добавила, что стала больше работать, и начала получать больше внимания общественности.

Фигуристка отметила, что старается не обращать внимание на критику от «дурных или специально обученных людей». «Они говорят всякие гадости и безуспешно пытаются спровоцировать меня на какую-то реакцию. Есть и те, кто ведется на чужое мнение, не разбираясь в ситуации. Я стараюсь не зацикливаться на том, кто, как и что во мне видит», — добавила она.

Песков и Навка поженились летом 2015 года. У пары есть общая дочь Надежда.

Фигуристка вместе с Романом Костомаровым завоевала золото на Олимпиаде 2006 года в танцах на льду.. Также она является двукратной чемпионкой мира.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Татьяна Навка: после замужества я стала больше работать!
Навка ответила на критику о «старых» тренерах фигурного катания
Навка назвала причину ухода Медведевой от Тутберидзе
Другие материалы рубрики
Спорт00:0427 июля
Марио де Кастро (справа)

«Он был гораздо лучше Пеле»

Этот бразилец был самым результативным футболистом в истории. Что погубило его карьеру?
00:29Сегодня

Найдены нарушения в организации смертельного поединка Дадашева

23:1827 июля

Смертельно больной экс-футболист «Зенита» отпраздновал день рождения

21:5527 июля

Вдова Дадашева нашла виновного в гибели мужа

Спорт00:0526 июля

«Чемпионство для нас нереально»

У лучших клубов Англии проблемы. Что не так с «Челси» и «Манчестер Юнайтед»?
17:4915 июля

Чемпион мира по боксу попал под колеса и умер

19:2727 июля

Фанаты «Спартака» устроили бунт против тренера-«пиджака»

20:5027 июля

Российский хоккеист заговорил о русофобии в НХЛ

Спорт00:0625 июля

«Надеемся, он скоро уйдет»

Зидан решил выставить Бэйла из «Реала». За него уже предлагают миллионы
17:1727 июля

Сын Шумахера сел за руль чемпионского болида отца

23:5315 июля

Африканский футболист перешел в клуб вместо однофамильца

18:3427 июля

Фото ног велогонщика испугало пользователей сети

Россия
«Они не понимают зачем и бесятся»
Россияне пытаются сортировать мусор. Над ними смеются семья и соседи
«Создается ощущение гетто»
Зачем в Москве вспомнили советское прошлое и решили запереть горожан во дворах
В России защитят инвалидов и заемщиков «быстрых денег»
Как депутаты изменили жизнь россиян и что они сделают осенью
Иркутский Тулун снова затопило
Путин обсудил с семьями погибших на «Лошарике» их проблемы
Три девочки утонули в Каспийском море в Дагестане
ОМОН начал задерживать протестующих на Трубной площади
Все материалы
Мир
Жизнь униженных завоевателей
Сотни лет назад воины Чингисхана пришли на эти земли. Их потомки стали изгоями
Трамп захотел приравнять антифашистов к террористам
Два самолета США провели разведку у Крыма
Стало известно о новом ядерном оружии Северной Кореи
Названы дата и место встречи Путина с Макроном
Немцев уличили в желании сблизиться с Россией
Акустическая атака изменила мозги американских дипломатов на Кубе
Все материалы
Бывший СССР
Градус повышается
Эстонцы годами выпивали в Латвии, оставляя там миллионы. Почему теперь все будет иначе
Зеленский предъявил требование к Авакову
Архивное фото СБУ задержала российский танкер
Украина уверена, что судно причастно к инциденту в Керченском проливе
Украина ликвидировала офис по вопросам евроинтеграции
Украинцев разозлила фотография Зеленского на пляже
Зеленского попросили вернуть авиасообщение с Россией
Туркменские артисты призвали пытать противников президента
Все материалы
Экономика
Нерезиновый союз
Еврозоне прочат крах и развал. Почему все страны хотят в нее попасть
«Яндекс» решили заставить стать российским
«Яндекс» пострадал из-за иностранных владельцев
Партнерский материал
Разговор на миллион
Как правильно общаться с коллегами и не пустить бизнес ко дну
Норвежцы объявили войну «русскому лососю»
Трамп решил мстить за Google
Кристин ЛагардЕвропейский централ
Когда-то она спасла Францию от кризиса. Теперь в ее руках все деньги Европы
Все материалы
Силовые структуры
На акции протеста в Москве пострадали бойцы Росгвардии
Люберецкое братство
Эта банда жила как мафиозная семья. Они вместе вели бизнес и убивали
Девушку изнасиловали и ограбили в московском парке
«На смену братству пришли крысиные отношения»
Как разгромили одну из самых кровавых банд России
С капитана севшего на мель корабля взыскали десять миллионов рублей
«Мне стали говорить, что мальчику жить не надо»
Мигрантка уверена – российский врач убил ее ребенка смертельной инъекцией. Ей не верят
Бывшие заключенные избили до смерти бывших полицейских
Все материалы
Наука и техника
Хозяева возвращаются
США хотят снова высадиться на Луну. Что этому может помешать?
«Не отлично и не ужасно»
Как США устроили самую страшную ядерную катастрофу в истории
Водружение советского знамени в районе реки Халхин-Гол«Красная армия оказалась сложным противником»
Что помешало Японии напасть на СССР вместе с Гитлером
Sony показала новый трейлер Death Stranding Хидео Кодзимы
Показаны разрушительные последствия глобальной катастрофы
Microsoft рассекретила новый дизайн Windows
Японская ракета на саке рухнула в море
Все материалы
Спорт
Марио де Кастро (справа)«Он был гораздо лучше Пеле»
Этот бразилец был самым результативным футболистом в истории. Что погубило его карьеру?
Найдены нарушения в организации смертельного поединка Дадашева
Смертельно больной экс-футболист «Зенита» отпраздновал день рождения
Вдова Дадашева нашла виновного в гибели мужа
«Чемпионство для нас нереально»
У лучших клубов Англии проблемы. Что не так с «Челси» и «Манчестер Юнайтед»?
Фанаты «Спартака» устроили бунт против тренера-«пиджака»
Российский хоккеист заговорил о русофобии в НХЛ
Все материалы
Культура
«Я понял, что они делят мир»
Этого писателя изгнали из СССР. Он рассказал американцам о Евтушенко и Пастернаке
Кристина Агилера«Мне все еще нравится ломать стереотипы и границы»
Кристина Агилера об образе грязной девчонки, долгой паузе и России
Сюда смотри
Россияне решили устроить революцию и выпускать спектакли для телефона. Что пошло не так?
Погибла 24-летняя звезда фильма «Брестская крепость»
«Город трубит о том, что она зарезала мужчину»
Насильники платят жизнью за издевательства над женщинами: главные книги недели
Появились подробности состояния увезенной на скорой Аниты Цой
Режиссер нового «Короля Льва» спрятал в фильме одну «настоящую» сцену
Все материалы
Интернет и СМИ
«Она ужасный человек»
Известная блогерша мучила животных на камеру. Теперь на нее охотится весь интернет
Россияне атаковали Гагу за разрушенный брак Купера и Шейк
Фанаты супермодели начали мстить певице в соцсетях, но флешмоб вышел из-под контроля
«Это как лучший в мире массаж, только без прикосновений»
Дети шепчут и чавкают на камеру, а взрослые на это смотрят. Почему это опасно?
НТВ потребовал удалить из сети трейлер российского сериала про Чернобыль
Популярный блогер погиб в коллекторе в Петербурге
WhatsApp избавят от привязки к смартфону
Названные проститутками украинки массово оголились
Все материалы
Ценности
Королевская кровь
Чудовище, кровопийца и гордость целого народа: жизнь графа Дракулы
«Продолжим дело Советского Союза»
В итальянской глубинке раньше делали сыр, теперь — лучшие спортивные машины в мире
Рыжая и бесстыжая
Она создала культовый модный дом и стала «королевой трикотажа». После ее смерти все рухнуло
Слухи об «уколах молодости» Кейт Миддлтон опровергли
Адриана ЛимаКровавые самоцветы
На смену алмазам пришли новые камни. Ими лечатся знаменитости, от них страдают дети
Сын голливудской звезды повторил легендарный наряд своей матери
Соседям принца Гарри и Меган Маркл запретили с ними разговаривать
Все материалы
Путешествия
«Одно неверное движение — смерть»
Обезьяны, наркоманы и путешествие в никуда: как россиянин объехал самые опасные места ЮАР
Инопланетный уют
Искусство, плюшки и старые пушки: необычная сторона Австрии
«Люди жили, потом все упало!»
Пустынная планета, волшебные горы и белый порошок: неожиданная сторона Казахстана
Разбившийся в Подмосковье самолет попал на видео
Безопасность Boeing 737 MAX никто не проверил
Американка забралась на Килиманджаро в 89 лет и установила рекорд
В Подмосковье самолет упал в карьер
Все материалы
Из жизни
«Мы ждали, что нас встретят в штыки»
Девятилетний мальчик мечтает стать прекрасной девочкой. Ему помогают два гея
Терри Расмуссен в 1969 году«Никогда не встречала такого жуткого человека»
Серийного убийцу годами никто не мог поймать. Его тайну раскрыла любопытная библиотекарша
Евгения Танаева«Не люблю слушать про Россию гадости»
История россиянки о жизни в Калифорнии
Семилетний мальчик раскрыл интимный секрет новобрачных и рассмешил гостей
Находящаяся в очереди на психологическую помощь британка покончила с собой
Жена спустилась в кратер вулкана и спасла упавшего туда мужа
Официантка тайно лишила беременную женщину алкоголя и поплатилась
Все материалы
Полицейские автомобили против бандитских седанов
Видео: списанные машины копов против гангстерских четырехдверок
Американцы в Грузии: по горам на джипах
Испытываем Wrangler и Compass бездорожьем, а себя — настоящим грузинским гостеприимством
Все, что нужно знать об Audi Q3 Sportback
Встречаем купе-кроссовер Audi для среднего класса
Тест: что вы помните о советских машинах
Мечтаете о «Волге» или «Победе»? Мы испытаем на прочность вашу решимость
В России сделали из «УАЗика» газонокосилку
«Гелик» сравнили с вездеходом Mercedes-Benz на бездорожье
Посмотрите на внедорожную «Супру» с 5,9-литровым дизелем
Все материалы
Дом
Места знать надо
Снять дешевую квартиру в Москве с каждым днем все сложнее. Где ее искать?
«К черту эти выселки»
Россиянка купила квартиру в Подмосковье и возненавидела новую жизнь
Сделайте нам красиво
Как жители российской глубинки объявили войну серости
Москвичей оставят без коммунальных квартир
Неизвестные россияне скупили в Черногории жилье на 40 миллионов евро
Коллекторам запретили выбивать долги за ЖКХ
Коммунальные расходы признали неподъемными для россиян
Все материалы
Нацпроекты
«До такого унижения я опуститься не могу»
Люди по всему миру отказываются от мяса, чтобы выжить. Почему россияне все делают наоборот
«Это море шумит. А ты рядом с ним»
«Народная смена» форума «Таврида» глазами его участников: репортаж из Instagram
Названы задачи российской экспедиции на катамаране на солнечных батареях
Путин назвал срок принятия необходимых для исполнения нацпроектов законов
Пушкинские места воссоздадут
В ХМАО создадут новые рабочие места
В России должны исчезнуть опасные трассы и смертельные ДТП
О чем Путин и министры говорили на Госсовете
Все материалы