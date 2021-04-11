Дочь Пескова и Навки засудили на соревнованиях

Дочь олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки и пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Надежду засудили на первенстве Московской области по фигурному катанию. Об этом в Instagram рассказала мать девочки.

Навка рассказала, что ее дочь лишилась медали из-за ошибки судей. По ее мнению, произошла техническая ошибка камеры, и судьи не увидели, как Надежда докрутила элемент. В итоге с нее сняли баллы за технику, и девочка заняла шестое место. «Многие пишут, что при таких маме и папе только первые места, но вот вам яркий пример другого», — подытожила спортсменка.

В декабре прошлого года Надежда завоевала медаль на турнире по фигурному катанию, приняла участие в детских клубных соревнованиях академии «Снежком» и первенствовала в разряде «Юный фигурист».

Дмитрий Песков и Татьяна Навка поженились летом 2015 года. Годом ранее у пары родилась дочь.

Фигуристка вместе с Романом Костомаровым завоевала золото на Олимпиаде 2006 года в танцах на льду. Также она является двукратной чемпионкой мира.

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