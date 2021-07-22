Чемпионы мира осудили Навку за насмешку над мужской художественной гимнастикой

Четырехкратные чемпионы мира в танцах на льду Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон в Instagram осудили олимпийскую чемпионку Татьяну Навку за насмешку над мужской художественной гимнастикой.

Пападакис заявила, что ей печально наблюдать за тем, как в 2021 году у людей отсутствует открытость и уважение к другим и отличиям в самовыражении. Она поддержала спортсмена на видео и всех, кто подвергся нападкам из-за подобных комментариев. «Нужно понимать, что публичные нападки разрушительны и вредны», — подытожила фигуристка. После чего ее партнер репостнул запись у себя на странице.

21 июля Навка показала выступление мужчин в художественной гимнастике и высмеяла увиденное. Она заявила, что художественная гимнастика — прекрасный женский вид спорта, и в нем нет места мужчинам.

На видео, выложенным Навкой, были кадры с первого Кубка Короля по художественной гимнастике среди мужчин в 2019 году. Соревнования проходили в испанском городе Гвадалахара. Свою программу демонстрировал Кристофер Бенитес.