Тансыккужина ответила на критику Слуцкой из-за реакции на убранный флаг России

Российская шашистка Тамара Тансыккужина ответила на критику двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Ирины Слуцкой из-за реакции на убранный флаг России во время финального матча за звание чемпионки мира по шашкам. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Спортсменка заявила, что у каждого человека может быть свое мнение, отметив, что она не имеет претензий к Слуцкой. «Если бы я не выиграла, то тогда у меня были бы претензии к себе. Меня это не задевает. Если бы я проиграла, то ее слова были бы на 200 процентов верны», — посчитала она.

Ранее 5 июня Слуцкая заявила, что профессионал был бы сконцентрирован на своей игре, а не стал бы смотреть по сторонам. Она добавила, что считает действия Тансыккужиной проявлением непрофессионализма.

3 мая Тансыккужина обыграла польку Наталью Садовскую на тай-брейке и стала чемпионкой мира по шашкам. Во время одной из партий, проходившей 27 апреля, бывший президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий снял со стола наклейку с именем Тансыккужиной и флагом России, а затем убрал триколор. Россиянка проиграла ту партию и призналась, что случившееся выбило ее из колеи.