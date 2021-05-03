Россиянка выиграла ЧМ по шашкам несмотря на скандал со снятым флагом

Россиянка Тамара Тансыккужина выиграла чемпионат мира (ЧМ) по шашкам в Польше несмотря на скандал со снятым флагом в финальном матче. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщает ТАСС.

Финальный из девяти раундов проходил в Варшаве, 42-летняя Тансыккужина переиграла 29-летнюю польку Наталью Садовскую.

Победитель определился на тай-брейке. После девяти раундов противостояния счет был равным: 54:54. Далее вничью завершились две партии в быстрые шашки и три партии в блиц, в четвертой партии в блиц Тансыккужина одержала победу.

Ранее польский депутат Януш Корвин-Микке назвал идиотизмом снятие российского флага во время матча за звание чемпиона мира в Польше.

О скандале с российским флагом ранее пошутил телеведущий Иван Ургант. Он заявил, что шашки, в отличие от лыж и тяжелой атлетики, постоянно оказываются в центре инцидентов с применением допинга.

27 апреля бывший президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий убрал наклейку с флагом России, а затем удалил и триколор во время матча между россиянкой Тамарой Тансыккужиной и полькой Натальей Садовской. Позднее президент Федерации шашек Польши Дамиан Решка извинился за случившееся, а Садовская убрала со стола флаг своей страны в знак солидарности. В WADA позже заявили, что не давали таких указаний.

В декабре 2020-го Спортивный арбитражный суд окончательно запретил российским спортсменам выступление под флагом страны на крупных международных соревнованиях, таких как чемпионаты мира или Олимпиады. Кроме того, Россия лишилась права проводить такие турниры.