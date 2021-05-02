Польский депутат назвал идиотизмом снятие российского флага на ЧМ по шашкам

Польский депутат Януш Корвин-Микке назвал идиотизмом снятие российского флага во время матча за звание чемпиона мира в Польше. Его слова приводит ТАСС.

«Это злопыхательство нашего правительства, которое делает все, что может, чтобы докопаться до россиян, а второе — это идиотизм Федерации шашек, которая слепо выполняет распоряжения Международного олимпийского комитета», — заявил он, добавив, что это было полной глупостью.

27 апреля бывший президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий убрал наклейку с флагом России, а затем удалил и триколор во время матча между россиянкой Тамарой Тансыккужиной и полькой Натальей Садовской. Позднее президент Федерации шашек Польши Дамиан Решка извинился за случившееся, а Садовская убрала со стола флаг своей страны в знак солидарности.

Россиянка и полька встречаются в матче за титул чемпиона мира. Садовская лидирует в противостоянии до девяти раундов со счетом 44:40, в каждом разыгрывается 12 баллов. Победит та спортсменка, которая первой наберет 54 очка.

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