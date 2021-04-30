Снявший российский флаг на матче ЧМ по шашкам поляк объяснился

Бывший президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий объяснил снятие российского флага во время матча за звание чемпиона мира в Польше. Его слова приводит Reuters.

«На доске бывает такое положение, как цугцванг. Это означает, что у тебя нет хорошего хода. Вот и у нас вчера был цугцванг», — заявил Павлицкий, добавив, что организаторам стоило выключить камеры в тот момент, чтобы происходящее не попало на видео. Функционер отметил, что ему искреннее жаль, так как он не хотел обидеть россиян.

Павлицкий убрал наклейку с флагом России, а затем убрал триколор во время матча между россиянкой Тамарой Тансыккужиной и полькой Натальей Садовской 27 апреля. Позднее президент Федерации шашек Польши Дамиан Решка извинился за случившееся, а Садовская убрала со стола флаг своей страны в знак солидарности.

Россиянка и полька встречаются в матче за титул чемпиона мира. Садовская лидирует в противостоянии до девяти раундов со счетом 32:28, в каждом разыгрывается 12 баллов. Победит та спортсменка, которая первой наберет 54 очка.