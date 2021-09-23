Российская чемпионка ОИ допустила участие мужчин в женских соревнованиях

Российская олимпийская чемпионка 2004 года в прыжках в длину Татьяна Лебедева предложила спортсменам с низким уровнем тестостерона выступать с женщинами. Ее цитирует издание «Спорт-Экспресс».

Лебедева допустила, что такие мужчины-атлеты могли бы участвовать в женских соревнованиях. «Некоторые атлеты сборной России могли бы выступать с девушками. Нужно только заявить о том, что ты теперь женщина, и поддерживать определенный уровень тестостерона», — заявила спортсменка.

Она рассказала, что раньше не могла воспринимать эту тему, но теперь ее мнение изменилось. «Я уже не столь категорична. Теперь мне объяснили все с научной точки зрения, и я настроена все изучать», — отметила Лебедева.

2 августа на Олимпийских играх в Токио впервые выступила женщина-трансгендер Лорел Хаббард. Новозеландка приняла участие в женских соревнованиях по тяжелой атлетике. 43-летняя спортсменка выступала в весовой категории свыше 87 килограммов и осталась без медали.

О том, что спортсменка примет участие в Играх, стало известно 21 июня. Это произошло после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил трансгендерам после перехода выступать в женских соревнованиях без операции по удалению яичек при условии, что уровень тестостерона у них будет ниже десяти наномолей на литр в течение как минимум 12 месяцев.