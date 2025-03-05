Трамп заявил о подписании около 100 указов

Трамп заявил, что подписал около 100 указов и предпринял более 400 действий

Действующий президент США Дональд Трамп во время выступления перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса заявил, что с момента вступления в должность подписал около 100 указов и предпринял более 400 действий. Трансляция выступления главы Белого дома велась на сайте Палаты представителей.

«За последние шесть недель я подписал около 100 исполнительных указов и предпринял более 400 исполнительных действий, что является рекордом по восстановлению здравого смысла, безопасности, оптимизма и благосостояния во всей нашей замечательной стране», — сказал Трамп.

Также президент США заявил, что с момента инаугурации Трампа США добились больше, чем при других хозяевах Белого дома за 4-8 лет. Американский лидер отметил, что «это только начало».