Трамп заявил о готовности Зеленского сесть за стол переговоров

Трамп заявил, что получил письмо от Зеленского о готовности к переговорам

Президент США Дональд Трамп заявил, что получил от украинского лидера Владимира Зеленского письмо о готовности сесть за стол переговоров. Об этом действующий президент США заявил во время выступления перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса, трансляция велась на сайте Палаты представителей.

«Сегодня я получил письмо от Зеленского о готовности сесть за стол переговоров. Я ценю, что он послал это письмо», — сказал Трамп.

Американский лидер добавил, что Зеленский также выразил готовность заключить сделку о редкоземельных металлах в «любое удобное для США время». Также президент Украины подчеркнул, что Киев ценит помощь Вашингтона, указал Трамп.

Также президент США рассказал, что получал от России сигналы о готовности к мирному урегулированию и заявил, что «пора остановить кровопролитие».

Ранее Дональд Трамп прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что до окончания конфликта на Украине «еще очень далеко», и обвинил его в нежелании мира. «Это худшее заявление, которое мог сделать Зеленский, и Америка не будет терпеть его долго!» — сказал он.