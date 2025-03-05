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05:45, 5 марта 2025Мир

Трамп пообещал отменить десятки старых указов

Трамп: на каждый новый указ в США будет приходиться отмена 10 старых
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп во время выступления перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса пообещал отменить десятки старых указов.

Политик подчеркнул, что на каждое новое регулирующее требование в Соединенных Штатах будет приходиться отмена десяти старых. «С целью освободить нашу экономику я распорядился, чтобы на каждое новое регулирующее требование десять старых регулирований должны быть отменены, как я и сделал в свой очень успешный первый день», — сказал американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что с момента вступления в должность подписал около 100 указов и предпринял более 400 действий. Также президент США заявил, что с момента инаугурации Трампа США добились больше, чем при других хозяевах Белого дома за 4-8 лет. Американский лидер отметил, что «это только начало».

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