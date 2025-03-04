Названо время приостановки поставок США военной помощи Украине

Reuters: Поставки военной помощи Украине от США прекратились 4 марта в 4:30 утра

Поставки военной помощи Украине от США прекратились во вторник, 4 марта, в районе 4:30 утра по московскому времени. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

«Источник сообщил, что поставки на Украину были прекращены около 3:30 утра (4:30 мск — прим. "Ленты.ру")», — говорится в публикации.

4 марта президент США Дональд Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине. В американской администрации предупредили, что поставки не возобновятся, пока Киев не продемонстрирует приверженность переговорам о мире. Вся военная техника, которая к моменту решения находилась в пути или на транзитных складах в Польше, не должна была пересечь границу республики.

Решение главы Белого дома коснется оружия и боеприпасов на сумму более одного миллиарда долларов, находящихся в процессе поставки и на стадии заказа.