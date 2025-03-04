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10:24, 4 марта 2025Мир

США приостановили военную помощь Украине. При каком условии она возобновится?

Трамп остановил всю военную помощь Украине после перепалки с Зеленским
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Президент США Дональд Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине. Решение подтвердили журналистам в Белом доме.

Директива, которая вступает в силу немедленно, коснется оружия и боеприпасов на сумму более миллиарда долларов, находящихся в том числе в процессе поставки и на стадии заказа. Трамп также приказал министру обороны Питу Хегсету не перенаправлять на Украину оружие и технику, которые уже находятся на транзитных складах в Польше.

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Также на паузу встанут поставки из запасов Пентагона через Инициативу по оказанию помощи в сфере безопасности на Украине — она предоставляет средства, которые Киев может использовать только для покупки новой военной техники напрямую у американских оборонных компаний. Кроме того, рассматривается и сокращение обмена разведывательной информацией, а также обучение украинских военнослужащих и пилотов.

Поставки возобновятся, если Украина «продемонстрирует приверженность к миру»

В американской администрации пояснили, что поставки не возобновятся, пока Украина «не продемонстрирует приверженность переговорам о мире».

Президент Трамп ясно дал понять, что он сосредоточен на мире. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были привержены этой цели. Мы приостанавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что это способствует решению

чиновник Белого дома на условиях анонимности

Перед этим вице-президент США Джей Ди Вэнс указал, что Вашингтон не станет вечно финансировать боевые действия на Украине. По его словам, этого не допустит американский народ. «Не хватит украинских жизней, а также нет достаточного количества американских денег и боеприпасов, чтобы передавать их бесконечно», — высказался он.

Он также призвал европейские страны убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости завершения конфликта. «Они должны сказать… Зеленскому, что это не может продолжаться вечно. От этого всем становится хуже», — сказал политик.

На Украине назвали решение Трампа катастрофой

Решение Трампа уже осудили демократы в Конгрессе США. «Заморозив военную помощь Украине, президент Трамп широко распахнул дверь для Путина, чтобы тот мог усилить свою жестокую агрессию против невинных украинцев. Последствия, несомненно, будут разрушительными», — заявила сенатор Джин Шахин.

Советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан указал, что удар по Киеву будет большим и «парализующим». Он подсчитал, что Украина почувствует последствия в течение двух-четырех месяцев. «Их линии фронта будут продолжать прогибаться и в конечном итоге сломаются, и Украине придется принять неблагоприятное для себя мирное урегулирование», — считает эксперт.

Фото: Iryna Rybakova / Ukrainian Armed Forces / Reuters

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) назвал приостановку помощи катастрофой для Украины. Он добавил, что если Трамп требует извинений, то Украине стоит извиниться. Помимо этого, по мнению нардепа, Киеву стоит разработать план в случае полной остановки военной помощи от США. «Мы полностью зависимы от США и нужно играть с Трампом, а не против», — добавил депутат.

Газета The New York Times посчитала Владимира Путина главным бенефициаром решения Трампа. По мнению авторов статьи, любой затяжной спор между Трампом и Зеленским только укрепит позицию России — либо на поле боя, либо во время переговоров о прекращении огня.

По мнению министра иностранных дел Японии Такэси Ивая, инициатива США по Украине вывела процесс урегулирования конфликта из тупика. А анонимный высокопоставленный американский чиновник предположил, что Украину ждут суровые последствия решения Трампа. «Есть пробел в возможностях, который Европа не может заполнить в одиночку», — подчеркнул он.

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