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08:26, 4 марта 2025Мир

Раскрыта сумма поставленной на паузу военной помощи США Украине

NYT: США приостановили выделение Киеву оружия и боеприпасов на более чем $1 млрд
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Reuters

США приостановили выделение Украине оружия и боеприпасов на сумму более одного миллиарда долларов. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на чиновников.

Уточняется, что речь идет о вооружении, находящемся как в процессе поставки, так и на стадии заказа. Соответствующее решение было принято после серии встреч в Белом доме 3 марта между президентом США Дональдом Трампом и его старшими советниками по национальной безопасности.

Приказ будет действовать, пока Трамп не решит, что Киев продемонстрировал добросовестную приверженность мирным переговорам с Москвой.

Ранее в Белом доме объявили, что США приостанавливают всю военную помощь Украине. В американской администрации пояснили, что поставки не возобновятся, пока Киев не продемонстрирует приверженность переговорам о мире.

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